Дам 20 баллов.Решите все.Плиз.

Геометрия
Дам 20 баллов.Решите все.Плиз.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
#1 1,4 #2 Думаю,что по 30 градусов. #3 Рассмотрим треугольники ABC и ADC: 1. уг. BCA = уг. CAD (как накрестлежащие при BC||AD и секущей AC) 2. уг. BAC= уг. ACD (как накрестлежащие при AB||CD и секущей AC) 3.AC - общая сторона. след. тр. ABC = тр. CDA (по 2-му признаку равенства треугольников) Надеюсь,последнюю правильно поняла. Если нет,извини :)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составь предложение со словом колючий в переносном смысле
Ответить
Алгебра
3 примера. Решить систему уравнений способом сложения. Ответы к примерам: 2)Ответ (x=6;y=-4) 2)ответ ко второму примеру(x=-3;y=2) 4)ответ...
Ответить
География
На каких реках построены данные водохранилища? Буктырма- Капшагайское- Шардар??- усть-каменогорское-
Ответить
Литература
Ребят помогите пожалуйста! Задали написать план к сочинению по книге"Муму" образ Герасима!
Ответить
Русский язык
Сочинение на тему: как наступает весна в вашем городе,деревне,селе? Напишите об эт??м.
Ответить