Дам 20 баллов.Решите все.Плиз.

Гость: Гость:

#1 1,4 #2 Думаю,что по 30 градусов. #3 Рассмотрим треугольники ABC и ADC: 1. уг. BCA = уг. CAD (как накрестлежащие при BC||AD и секущей AC) 2. уг. BAC= уг. ACD (как накрестлежащие при AB||CD и секущей AC) 3.AC - общая сторона. след. тр. ABC = тр. CDA (по 2-му признаку равенства треугольников) Надеюсь,последнюю правильно поняла. Если нет,извини :)