Составь предложение со словом колючий в переносном смысле

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Составь предложение со словом колючий в переносном смысле
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На дворе стоял колючий мороз.
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