Ребят помогите пожалуйста! Задали написать план к сочинению по книге"Муму" образ Герасима!
Литература
Ребят помогите пожалуйста! Задали написать план к сочинению по книге"Муму" образ Герасима!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)немного об авторе 2)описание главного героя(включая характер) 3) что пережил герой 4)Что стало с ним 5)заключение
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Напишите формулы электролитов, которые диссоциируют согласно уравнениям: А) =Ca+2Cl Б) =3Na+PO4 В) =Na+OH