Напишите формулы электролитов, которые диссоциируют согласно уравнениям: А) =Ca+2Cl Б) =3Na+PO4 В) =Na+OH
Химия
Напишите формулы электролитов, которые диссоциируют согласно уравнениям: А) =Ca+2Cl Б) =3Na+PO4 В) =Na+OH
Ответ(ы) на вопрос:
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А) CaCl2 Б)Na3PO4 В)NaOH
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