50 б. Помогите решить систему

Алгебра
50 б. Помогите решить систему
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Автор: Гость
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Гость:
Решение в фото. Смотри там
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