Растения засушливых мест обитания или Фреатофиты 1)запасают воду в стеблях 2)запасают воду в листьях 3)имеют глубокие корневые системы достигающие грунтовых вод 4)имеют надземные части отмирающее в жаркое время года 5)имеют оче...

Биология

Растения засушливых мест обитания или Фреатофиты 1)запасают воду в стеблях 2)запасают воду в листьях 3)имеют глубокие корневые системы достигающие грунтовых вод 4)имеют надземные части отмирающее в жаркое время года 5)имеют очень короткий жизненный цикл

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