Растения засушливых мест обитания или Фреатофиты 1)запасают воду в стеблях 2)запасают воду в листьях 3)имеют глубокие корневые системы достигающие грунтовых вод 4)имеют надземные части отмирающее в жаркое время года 5)имеют оче...
Биология
Растения засушливых мест обитания или Фреатофиты 1)запасают воду в стеблях 2)запасают воду в листьях 3)имеют глубокие корневые системы достигающие грунтовых вод 4)имеют надземные части отмирающее в жаркое время года 5)имеют очень короткий жизненный цикл
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Гость:
И в чем собественно вопрос ?!
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