Потратили 48 рублей что составило 40 % имеющихся денег. сколько денег осталось? ОТВЕ?? ДОЛЖЕН ПРОЛУЧИТЬСЯ 72 РУБЛЯ!
Математика
Потратили 48 рублей что составило 40 % имеющихся денег. сколько денег осталось? ОТВЕ?? ДОЛЖЕН ПРОЛУЧИТЬСЯ 72 РУБЛЯ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48 : 40 % = 1,2 рубля (1 %). Осталось 100 % – 40 % = 60 %. Тогда 1,2 * 60 % = 72 рубля.
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