Составь текст из 5 предложений о том как птенец мог оказаться в кусте

Гость: Гость:

Сидел птенец вместе с мамой в гнезде . Мама его улетела за червячком . Птенец сидел - сидел , мохал крыльями и выпал из гнезда . Я проходил мимо , нашел этого птенчика в кустах , залез на дерево и посадил его обратно