Составь текст из 5 предложений о том как птенец мог оказаться в кусте
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Составь текст из 5 предложений о том как птенец мог оказаться в кусте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сидел птенец вместе с мамой в гнезде . Мама его улетела за червячком . Птенец сидел - сидел , мохал крыльями и выпал из гнезда . Я проходил мимо , нашел этого птенчика в кустах , залез на дерево и посадил его обратно
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