Записать уравнение касательной к графику функции y=√x+4x-1 в точке x0=4 Пожалуйста помогите

Математика
Записать уравнение касательной к графику функции y=√x+4x-1 в точке x0=4 Пожалуйста помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Вычислим координаты точки касания. х₀=4, у₀= √4+4*4-1=17. 2. Вычислим производную y' = 1/(2√x) +4. 3 Вычислим угловой коэффициент касательной k = y'(4) = 1/(2√4)+4 = 4.25.  4. Записываем уравнение у-у₀ = k*(x-x₀). y-17=4,25*(x-4) y-17=4,25x-17 y = 4.25x.
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