В каком городе эта монета впервые начала чеканиться? а) Венеция б) Генуя в) Флор??нция г) Рим

История
В каком городе эта монета впервые начала чеканиться? а) Венеция б) Генуя в) Флор??нция г) Рим
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется Рим. знакомый вопрос, точно не знаю..
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