В каком городе эта монета впервые начала чеканиться? а) Венеция б) Генуя в) Флор??нция г) Рим

История

В каком городе эта монета впервые начала чеканиться? а) Венеция б) Генуя в) Флор??нция г) Рим

Автор: Гость