Рассказать, собираться, располагаться - вид этих глаголов
Русский язык
Рассказать, собираться, располагаться - вид этих глаголов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассказать - совершенный Собираться и располагаться - несовершенный
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