Помогите составить рассказ по картинке !!

Гость: Гость:

Пошли два друга порыбачит. пришли и начали. вдруг под ними оторвался кусок льда. кричали и звали на помощь они. вдруг слышат, вертолет летит. смотрят вверх и правда вертолет. поднялись и полетели они домой.