Помогите составить рассказ по картинке !!

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Помогите составить рассказ по картинке !!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пошли два друга порыбачит. пришли и начали. вдруг под ними оторвался  кусок льда. кричали и звали на помощь они. вдруг слышат, вертолет летит. смотрят вверх и правда вертолет. поднялись и полетели они домой.
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