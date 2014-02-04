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Вычислите 37*12,2+22,4/2-14,6/2
Алгебра
Вычислите 37*12,2+22,4/2-14,6/2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
37*12,2+22,4/2-14,6/2 = 451,4+11,2-7,3 = 455,3
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