Вычислите 37*12,2+22,4/2-14,6/2

Алгебра
Вычислите 37*12,2+22,4/2-14,6/2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
37*12,2+22,4/2-14,6/2 = 451,4+11,2-7,3 = 455,3
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