Ав=4 см.вс=2 см.сд=5 см.да=5 см.площадь?

Математика
Ав=4 см.вс=2 см.сд=5 см.да=5 см.площадь?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200см   умножаем  все    и получается так                    
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