Ав=4 см.вс=2 см.сд=5 см.да=5 см.площадь?
Математика
Ав=4 см.вс=2 см.сд=5 см.да=5 см.площадь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200см умножаем все и получается так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправились два велосипедиста. Проехав некоторую часть пути, первый велосипедист сделал остановку...
Геометрия
Математика
На отрезке AD отмечены точки B и C так, что точка С лежит между точками В и D. Известно, что АВ = 3/10м, ВС больше АВ на 1/40м, а СD меньше АВ + ВС...
Русский язык