На отрезке AD отмечены точки B и C так, что точка С лежит между точками В и D. Известно, что АВ = 3/10м, ВС больше АВ на 1/40м, а СD меньше АВ + ВС на 5/16м. Найдите длину отрезка АD. (краткая запись, решение, пояснение )

Математика

На отрезке AD отмечены точки B и C так, что точка С лежит между точками В и D. Известно, что АВ = 3/10м, ВС больше АВ на 1/40м, а СD меньше АВ + ВС на 5/16м. Найдите длину отрезка АD. (краткая запись, решение, пояснение )

Автор: Гость