На отрезке AD отмечены точки B и C так, что точка С лежит между точками В и D. Известно, что АВ = 3/10м, ВС больше АВ на 1/40м, а СD меньше АВ + ВС на 5/16м. Найдите длину отрезка АD. (краткая запись, решение, пояснение )
Математика
На отрезке AD отмечены точки B и C так, что точка С лежит между точками В и D. Известно, что АВ = 3/10м, ВС больше АВ на 1/40м, а СD меньше АВ + ВС на 5/16м. Найдите длину отрезка АD. (краткая запись, решение, пояснение )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3.10+1.40=13.40 3.10+13.40=5.8 5.8-5.16=5.16 3.10+13.40+5.8+5.16=250.160=25.16
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