5 речень з числівниками

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5 речень з числівниками
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У мене у портфелі дванадцять зошитів. Моїй сестрі завтра буде дванадцять років. Вірш складається з двадцяти лінійок. Ваш сусід купив тридцять три курки. У моєму класі є тридцять двоє учнів.
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