Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправились два велосипедиста. Проехав некоторую часть пути, первый велосипедист сделал остановку на 28 минут,а затем продолжил движение до встречи со вторым велосипедистом. Рас...

Алгебра
Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправились два велосипедиста. Проехав некоторую часть пути, первый велосипедист сделал остановку на 28 минут,а затем продолжил движение до встречи со вторым велосипедистом. Расстояние между городами состовляет 286 км, скорость первого велосипедиста равна 10км/ч, скорость второго - 30 км/ч. Определите расстояние от города, из которого выехал второй велосипедист, до места встречи.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28 м=7/15 часа; Пусть x-время 2 велосипедиста, тогда (x-7/15) - время 1; Зная скорсть велосипедистов и расстояние составим уравнение: 30x+10(x-7/15)=286; 30x+10x=286-6 2/3 40x=279 1/3; x= 838/120; x= 6 целых 59/60 часа; Расстояние : 30*838/120= 209,5 км
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