Соберите пословицы поговорки сведение старожилов о благоприятных сроках посевов различных сельскохозяйственных культур в вашей местности. Как вы думаете почему именно эти сроки утвердились в сознании людей?
География
Соберите пословицы поговорки сведение старожилов о благоприятных сроках посевов различных сельскохозяйственных культур в вашей местности. Как вы думаете почему именно эти сроки утвердились в сознании людей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хлеб всему голова. Проще паренной репы.Посеешь в погоду,больше приплоду.
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