Соберите пословицы поговорки сведение старожилов о благоприятных сроках посевов различных сельскохозяйственных культур в вашей местности. Как вы думаете почему именно эти сроки утвердились в сознании людей?

География

Соберите пословицы поговорки сведение старожилов о благоприятных сроках посевов различных сельскохозяйственных культур в вашей местности. Как вы думаете почему именно эти сроки утвердились в сознании людей?

Автор: Гость