Какое утверждение верно? экватор делит Азию на две равные части? Азия полностью расположена в северном полушарии? Большая часть Азии расположена в Северном полушарии? Азия расположена полностью в Южном полушарии? Большая часть ...

География

Какое утверждение верно? экватор делит Азию на две равные части? Азия полностью расположена в северном полушарии? Большая часть Азии расположена в Северном полушарии? Азия расположена полностью в Южном полушарии? Большая часть Азии расположена в Южном полушарии?

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