Какое утверждение верно? экватор делит Азию на две равные части? Азия полностью расположена в северном полушарии? Большая часть Азии расположена в Северном полушарии? Азия расположена полностью в Южном полушарии? Большая часть ...
География
Какое утверждение верно? экватор делит Азию на две равные части? Азия полностью расположена в северном полушарии? Большая часть Азии расположена в Северном полушарии? Азия расположена полностью в Южном полушарии? Большая часть Азии расположена в Южном полушарии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Азия полностью расположена в северном полушарии.
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