Из 8 книг и 5 журналов необходимо выбрать 3 книги и 2 журнала . Сколькими способами э??о можно сделать этот выбор?

Алгебра

Из 8 книг и 5 журналов необходимо выбрать 3 книги и 2 журнала . Сколькими способами э??о можно сделать этот выбор?

Автор: Гость