Из 8 книг и 5 журналов необходимо выбрать 3 книги и 2 журнала . Сколькими способами э??о можно сделать этот выбор?
Алгебра
Из 8 книг и 5 журналов необходимо выбрать 3 книги и 2 журнала . Сколькими способами э??о можно сделать этот выбор?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первую книгу - 8 способов вторую книгу - 7 способов третью книгу - 6 способов первый журнал - 5 способов второй журнал- 4 способа По правилу умножения: 8*7*6*5*4=1344 способа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
География
Соберите пословицы поговорки сведение старожилов о благоприятных сроках посевов различных сельскохозяйственных культур в вашей местности. Как вы ду...
Математика