Из 8 книг и 5 журналов необходимо выбрать 3 книги и 2 журнала . Сколькими способами э??о можно сделать этот выбор?

Алгебра
Из 8 книг и 5 журналов необходимо выбрать 3 книги и 2 журнала . Сколькими способами э??о можно сделать этот выбор?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первую книгу - 8 способов вторую книгу - 7 способов третью книгу - 6 способов первый журнал - 5 способов второй журнал- 4 способа По правилу умножения: 8*7*6*5*4=1344 способа
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