O-ценор окружности ab деаметор oc радиус дуга cb=80 градусов найти угол aoc
Геометрия
O-ценор окружности ab деаметор oc радиус дуга cb=80 градусов найти угол aoc
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дуга СВ=углуСОВ. АОС смежный с ним угол, следовательно он равен 180-80=100.
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