Помогите по математике, заранее спасибо) Чему равно произведение двух натуральн??х чисел, записанных с помощью одной цифры, если их сумма равна 854? А)59268 Б)59829 В)61782 Г)60135

Математика
Помогите по математике, заранее спасибо) Чему равно произведение двух натуральн??х чисел, записанных с помощью одной цифры, если их сумма равна 854? А)59268 Б)59829 В)61782 Г)60135
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
777+77+854,тогда 777х77=59859   Б)
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