Помогите по математике, заранее спасибо) Чему равно произведение двух натуральн??х чисел, записанных с помощью одной цифры, если их сумма равна 854? А)59268 Б)59829 В)61782 Г)60135

Математика

Помогите по математике, заранее спасибо) Чему равно произведение двух натуральн??х чисел, записанных с помощью одной цифры, если их сумма равна 854? А)59268 Б)59829 В)61782 Г)60135

Автор: Гость