Составить памятку как сохранить слух
Окружающий мир
Составить памятку как сохранить слух
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) не слушать громко музыку 2) не кричать постоянно
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