Решите уравнение (3х+5):2-12=40
Математика
Решите уравнение (3х+5):2-12=40
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3х+5):2=12+40 (3х+5):2=52 (3х+5)=2×52 (3х+5)=104 3х=104-5 3х=99 х=99:3 х=33
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