Корень уровнение (1560+2468):y =1026-973

Математика
Корень уровнение (1560+2468):y =1026-973
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)!560+2468=4028 2)1026-973=53 3)4082/53=76 Ответ:76 Можешь,если хочешь,проверь=)
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