Помогите составить тест на тему:наклонения глагола (сложный) ПЛИЗ!!

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Помогите составить тест на тему:наклонения глагола (сложный) ПЛИЗ!!
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