Сочинение на тему: как наступает весна в вашем городе,деревне,селе? Напишите об эт??м.

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Весна - прекрасная пора, особенно в моем городе. Когда наступает весна распускаются цветы, зеленеют деревья. Становится приятнее идти по улицам родного города. Дышать становится легче, ведь воздух наполняет аромат только что распустившихся цветов. В особенности мне нравится наш центральный парк в эту дивную пору года. Он становится уютным и манящим к себе. Весьма прекрасно идти слушая классику с книгой в руке по весеннему парку, зная, что ближайшие пару часов чтения на лавочке пройдут отлично. Не знаю как для вас, а для меня весна - это время перемен, перемен не только в природе, но и в себе. Что-то внутри меняется, когда наступает весна, мир как будто переворачивается с ног на голову. То настроение ,которое появляется с наступлением весны в моей родном городе, не отпускает меня до самого лета.