На экзамене 40 билетов, Саша не выучил 2 из них. Найдите вероятность того, что ему по??адётся выученный билет

Математика
На экзамене 40 билетов, Саша не выучил 2 из них. Найдите вероятность того, что ему по??адётся выученный билет
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40-2=38 колво выученных билетов 38/40=0,95
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста. В первый день туристы прошли две пятых части пути. Сколько километров прошли туристы в первый день если весь туристический мар...
Ответить
Математика
189088:622 столбиком помогите плиз
Ответить
Геометрия
Дам 20 баллов.Решите все.Плиз.
Ответить
Русский язык
Составь предложение со словом колючий в переносном смысле
Ответить
Алгебра
3 примера. Решить систему уравнений способом сложения. Ответы к примерам: 2)Ответ (x=6;y=-4) 2)ответ ко второму примеру(x=-3;y=2) 4)ответ...
Ответить