На экзамене 40 билетов, Саша не выучил 2 из них. Найдите вероятность того, что ему по??адётся выученный билет

Математика

На экзамене 40 билетов, Саша не выучил 2 из них. Найдите вероятность того, что ему по??адётся выученный билет

Автор: Гость