Как 9 деревьев посадить в 10 рядов , чтобы в каждом ряду было по 3 дерева? Помогите по??алуйста!!!

Математика
Как 9 деревьев посадить в 10 рядов , чтобы в каждом ряду было по 3 дерева? Помогите по??алуйста!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сделали три ряда в первый ряд посадили три дерево, во второй ряд три дерево, в третий ряд четыре дерево готово
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