Как афиняне называли управление в своём полисе?Почему они считали такое управлен??е наилучшим?
История
Как афиняне называли управление в своём полисе?Почему они считали такое управлен??е наилучшим?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Афиняне называли управление в своем полисе демократией. Демократия в переводе с греческого означает власть демоса Большую часть демоса составляли ремесленники, мелкие торговцы, строительные рабочие, резчики по камню, скульпторы, «корабельная чернь» (употребляя выражение знати) – гребцы, матросы и рулевые военных кораблей, плотники и конопатчики, крутильщики корабельных канатов, мелкие земледельцы Аттики. )
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