КАК АНГЛИЧАНИ ПРАЗДНУЮТ НОВЫЙ ГОД ВЕКЕПЕДИЯ

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Как англичане празднуют Новый год, обычаи праздника На Новый год дети кладут в специальный башмачок сено, чтобы не обидеть ослика, и он смог подкрепиться сеном и дальше помогать Санте, разносить подарки по домам. В ночь на Новый год дома сидеть не принято. Я вышла на улицу, людей было просто куча, все веселились, было очень приятно, потому что именно от этих людей я тоже подхватила праздничный настрой и доброту. Люди очень положительные, среди них встретить Новый год было большим счастьем. На улице я увидела много масок, свистулек, все это можно было купить, что я в принципе и сделала, еще я взяла новогодний шар. Все люди ходили, свистели и радовались, атмосфера очень впечатляющая. Именно в Англии когда-то давно появилась традиция (читайте более подробно в публикации традиции Нового года в Англии), дарить открытки на Новый год, потом эту идею подхватил весь мир, даже когда особо нет денег на подарок, можно подарить открытку. Кстати в Англии англичане не особо смотрят на цену подарка, если подарить открытку они не обидятся, ведь главное внимание, а не подарок. Отмечая Новый год, я познакомилась с семьей, которые были с детьми. Чуть позже они меня пригласили на застолье к себе в дом, посмотреть и попробовать традиционные блюда. Я, конечно, согласилась, на столе я не увидела овсянку, как многие думаю, что любимым блюдом англичан является овсянка, но это далеко не так. На столе была просто огромная индейка, внутри которой были каштаны, я бы никогда такое не придумала. Хозяйка отрезала кусок индейки и внутри были аккуратно уложены каштаны. Кстати, она отрезала аккуратно каждый кусочек, чтобы было красиво, никто как у нас руками в тарелки не лезет, все достаточно культурно. На столе еще был жареный картофель, который тушили с брюссельской капустой, это очень вкусно, а также были пироги с мясом. Десерт был, просто пальчики оближешь! Она подала пудинг, разные сладости и фрукты, все было очень вкусно, и я решила, что следующий Новый год я обязательно отмечу с семьей и приготовлю то же меню. А до этого мы стояли на площади и приход Нового года англичане отметили звоном колоколов. Звон был громким, и церковь специально укутала колокола в одеяло и они до Нового года били. А в Новый год с них сняли одеяла и зазвенели в полную мощь, это очень было поразительно. Звучали гимны в честь прихода Нового года, влюбленные пары обнялись и стали целоваться, чтобы в Новом году быть вместе. Когда бьют колокола, все жители открывают двери, чтобы в дом вошел новый год, а перед этим открывают окна, чтобы старый год ушел и забрал весь скопившийся за год негатив и проблемы. Когда приходит первый гость, он должен принести уголь и воду, чтобы в доме, куда он вошел, всегда была вода и огонь, благополучие одним словом. Есть такая примета, что каким будет первый день года, таким будет и урожай, например, дождь это плохо, а солнце — хорошо. Теперь и вы знаете, как англичане празднуют Новый год, и можете смело туда ехать, вам обязательно понравится.