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Подскажите плизз 7м-6м8дм+3м9дм=?
Математика
Подскажите плизз 7м-6м8дм+3м9дм=?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
700 см - 680 см + 390 см = 410 см
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