Морфемный разбор слова "признавшись"
Русский язык
Морфемный разбор слова "признавшись"
Ответ(ы):
Гость:
При-приставка,зна-корень,вш-суффикс,и-суффикс,сь-суффикс.
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