Які іменники 2 відміни в родовому відмінку однини мають закінчення -а(-я),а які -у(-ю)

Українська мова
Які іменники 2 відміни в родовому відмінку однини мають закінчення -а(-я),а які -у(-ю)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
-а(-я) 1.Конкретні іменники. 2.Назви грошових одиниць. 3.Назви міст. 4. Річки з наголосом на останньому складі. 5. Абстрактні іменники з суфіксом -к. 6. Терміни.
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