Вероятность рождения мальчика равна 0.51 .Какова вероятность того, что в семье с пятью детьми 3 мальчика?

Математика

Вероятность рождения мальчика равна 0.51 .Какова вероятность того, что в семье с пятью детьми 3 мальчика?

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