Вероятность рождения мальчика равна 0.51 .Какова вероятность того, что в семье с пятью детьми 3 мальчика?

Математика
Вероятность рождения мальчика равна 0.51 .Какова вероятность того, что в семье с пятью детьми 3 мальчика?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
0,51*0,51*0,51*0,49*0,49 = 0,0318495051 примерно 0,032
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