Ребята,очень срочно!!! ПОЖАЛУЙСТА,пожалуйста сделайте пример с дробями...) Буду о??ень признателен и благодарен! :3
Математика
Ребята,очень срочно!!! ПОЖАЛУЙСТА,пожалуйста сделайте пример с дробями...) Буду о??ень признателен и благодарен! :3
Ответ(ы):
Гость:
Пусть первоначально было х тонн затем вывезли 4/7х осталось 3/7х вывезли 15% осталось значит 85% или 0.85 3/7х*0.85=76.5 х=76,5/(0.85*3/7)=210 тонн
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