Галактоземия наследуется как аутосомный рецессивный признак. Успехи современной медицины позволяют предупредить развитие болезни и избежать последствий нарушений обмена. Какова вероятность рождения больных детей в семье где од...
Биология
Галактоземия наследуется как аутосомный рецессивный признак. Успехи современной медицины позволяют предупредить развитие болезни и избежать последствий нарушений обмена. Какова вероятность рождения больных детей в семье где один из супругов гомозеготен по гену галактоземиии,но развитие болезнени было предотвращено у него диетой.А второй из супругов здоров и происходит из семьи благополучной по этой потологии.
Ответ(ы):
Гость:
Около 8-10 % шанса. но а если честно это ИЗ КАКОГО КЛАССА ВОПРОС?!
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