Галактоземия наследуется как аутосомный рецессивный признак. Успехи современной медицины позволяют предупредить развитие болезни и избежать последствий нарушений обмена. Какова вероятность рождения больных детей в семье где од...

Биология

Галактоземия наследуется как аутосомный рецессивный признак. Успехи современной медицины позволяют предупредить развитие болезни и избежать последствий нарушений обмена. Какова вероятность рождения больных детей в семье где один из супругов гомозеготен по гену галактоземиии,но развитие болезнени было предотвращено у него диетой.А второй из супругов здоров и происходит из семьи благополучной по этой потологии.

Автор: Гость