Напиши пораду людям , які мають або хотіли мати вдома тварину
Українська мова
Напиши пораду людям , які мають або хотіли мати вдома тварину
Ответ(ы):
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Биология
Что НЕ происходит с пищей в пищеварительной системе? 1. Обеззараживание 2. Химической обработки 3. Биологического окисления 4. Механической...
Математика
Счётчик автомобиля показывал 12921км.через 2 часа на счёчике автомобиля опять поеви??ось число ,которое читалось в обоих направлениях одинаково .с ...
Математика
ПОМОГИТЕ!!!!ОЧЕНЬ НАДО!!!! Найдите окружность круга,считая П равным 3,14 ,если длина окружности этого круга равна 18,84 дм