Что НЕ происходит с пищей в пищеварительной системе? 1. Обеззараживание 2. Химической обработки 3. Биологического окисления 4. Механической обработки

Биология

Что НЕ происходит с пищей в пищеварительной системе? 1. Обеззараживание 2. Химической обработки 3. Биологического окисления 4. Механической обработки

Автор: Гость