Сумма двух последовательных натуральных чисел на 181 меньше их произведения. Найти эти числа. пожалуйста сделайте срочно

Алгебра

Сумма двух последовательных натуральных чисел на 181 меньше их произведения. Найти эти числа. пожалуйста сделайте срочно

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