Сумма двух последовательных натуральных чисел на 181 меньше их произведения. Найти эти числа. пожалуйста сделайте срочно

Алгебра
Сумма двух последовательных натуральных чисел на 181 меньше их произведения. Найти эти числа. пожалуйста сделайте срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х- первое число, х+1 второе x+(x+1)+181=x(x+1) x+x+1+181=x²+x x²-x-182=0 D=1+4*182=729 x1=(1-27)/2=-13 не натуральное x2=(1+27)/2=14 14+1=15 Ответ: 14 и 15
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