Помогите мне решить эти задания!!Спасибо заранее))!! №1. Найдите синус,косинус и тангенс углов А и В треугольника АВС с прямым углом С, если ВС=8 см, АВ=10 см. №2. У прямого треугольника один катет равен 12 см, а косинус пр...

Математика

Помогите мне решить эти задания!!Спасибо заранее))!! №1. Найдите синус,косинус и тангенс углов А и В треугольника АВС с прямым углом С, если ВС=8 см, АВ=10 см. №2. У прямого треугольника один катет равен 12 см, а косинус противоположного ему угла равен 0,4.Найдите гипотенузу и второй катет.

Автор: Гость