Помогите мне решить эти задания!!Спасибо заранее))!! №1. Найдите синус,косинус и тангенс углов А и В треугольника АВС с прямым углом С, если ВС=8 см, АВ=10 см. №2. У прямого треугольника один катет равен 12 см, а косинус пр...

Математика
Помогите мне решить эти задания!!Спасибо заранее))!! №1. Найдите синус,косинус и тангенс углов А и В треугольника АВС с прямым углом С, если ВС=8 см, АВ=10 см. №2. У прямого треугольника один катет равен 12 см, а косинус противоположного ему угла равен 0,4.Найдите гипотенузу и второй катет.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Находим АС   АВ²=АС²+ВС²  АС²=АВ²-ВС²   АС²=10²-8²  АС²=36 АС=√36  АС=6 см sin A=CB/AB  8/10 sin A=0.8 SinB=6/10 =0.6 cosA=6/10=0.6 cosB=8/10=0.8 tgA=8/6=1.33 tgB=6/8=0.75 № 2 Косинус угла это отношение прилежащего катета к гипотенузе. COSA=0.4, по таблице находим угол угол А = 66°.  а синус угла A = 0,91. гипотенуза= катет/cинус углаА=12:0,91=13 см по теореме Пифагора определяем катет с²=а²+в²  в²=с²-а²  в²=13²-12²  в²=169-144=25 в=√25 в=5см гипотенуза=13 см катет равен 5 см
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