3 целых 5/8 - Z = 2 помогите решить уравнение

Математика
3 целых 5/8 - Z = 2 помогите решить уравнение
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3 целых 5/8 -z=2 z = 3 целых 5/8 - 2 z =1 целая 5/8
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