Сначала торт массой 1 кг 200 г разрезали на 4 равные части,а потом каждую такую часть разрезали еще пополам на сколько равных частей в итоге разрезали торт сколько граммов в одной такой части

Математика

Сначала торт массой 1 кг 200 г разрезали на 4 равные части,а потом каждую такую часть разрезали еще пополам на сколько равных частей в итоге разрезали торт сколько граммов в одной такой части

Автор: Гость