Сначала торт массой 1 кг 200 г разрезали на 4 равные части,а потом каждую такую часть разрезали еще пополам на сколько равных частей в итоге разрезали торт сколько граммов в одной такой части

Математика
Сначала торт массой 1 кг 200 г разрезали на 4 равные части,а потом каждую такую часть разрезали еще пополам на сколько равных частей в итоге разрезали торт сколько граммов в одной такой части
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4*2=8 частей разделили торт 1200÷8=150(гр) в одной такой части
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