Малочный завод отправил в магазин 56 яшиков сливочного масло, по 20 кг в каждом.За день продали одну седмую част этого масло.Скалько килограмов масло осталос?

Математика

Малочный завод отправил в магазин 56 яшиков сливочного масло, по 20 кг в каждом.За день продали одну седмую част этого масло.Скалько килограмов масло осталос?

Автор: Гость