Малочный завод отправил в магазин 56 яшиков сливочного масло, по 20 кг в каждом.За день продали одну седмую част этого масло.Скалько килограмов масло осталос?
Математика
Малочный завод отправил в магазин 56 яшиков сливочного масло, по 20 кг в каждом.За день продали одну седмую част этого масло.Скалько килограмов масло осталос?
Ответ(ы):
Гость:
1) 20*56=1120 (кг) - всего завезено в магазин сливочн. масла 2)1120*1/7= 1120/1 * 1/7=1120/7= 160 ( кг) -потратили за день 3) 1120-160=960 (кг)- осталось
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