Укажите слово, в котором ударение падает на звук а кармашек, малинка, память, лодочка
Русский язык
Укажите слово, в котором ударение падает на звук а кармашек, малинка, память, лодочка
Ответ(ы):
Гость:
вот эти слова кармашек и память
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