Помогите оч срочно! !!!!!!!!! про черное море

География
Помогите оч срочно! !!!!!!!!! про черное море
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Ответ(ы):
Гость:
Черное море.) Атлантический океан. Площадь Чёрного моря — 422 000 км² О тсутствие жизни на глубинах более 150—200 м из-за насыщенности глубинных слоёв воды сероводородом. Наибольшая глубина — 2210 м. За счёт превышения притока пресных вод рек Агой, Аше, Бзугу, Бзып, Велека, Вулан, Гумиста, Днепр, Днестр, Дунай, Ешильырмак, Ингури, Камчия, Кодор, Кызылырмак, Кяласур, Псоу, Репруа, Риони, Сакарья, Сочи, Хоби, Чорохи, Южный Буг. (более 300 рек) над испарением оно имеет меньшую солёность, чем Средиземное море. Реки привносят в море 346 куб. км пресной воды и 340 куб. км солёной воды вытекает из Чёрного моря через Босфор. Рыболовля, судоходство. Загрязнение вод моря отходами человеческой жизнедеятельности.  Море загрязняется за счет рек, впадающих в него. 
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