Как атмосфера влияет на человека? СРОЧНО!!! ЗА РАНЕЕ СПАСИБО!!!

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Человек живет в нижних слоях тропосферы. Явления, происходящие в атмосфере, оказывают непосредственное на него влияние. Многие из них опасны для жизнедеятельности. Поэтому в зависимости от вида и частоты тех или иных атмосферных явлений в различных областях Земли люди по-разному расселены по планете.Люди исторически проживают в местах с более благоприятным климатом. Там, где нет слишком высоких или низких температур, где выпадает достаточное количество осадков и нет продолжительных засух, где нет частых вредящих человеку атмосферных явлений.Однако человек широко расселен по Земле. Можно сказать он живет везде. Кроме того, даже в самых благоприятных местах для жизни случаются опасные атмосферные явления.К опасным для человека и его деятельности атмосферным явлениям можно отнести засухи, ливневые дожди, ураганы, град, грозы и гололед.Когда долго не идет дождь и температура воздуха достаточно высокая, то случается засуха. Человек при засухе может жить, но она приводит к дефициту воды и гибели урожая, так как влаги в почве становится недостаточно. Поскольку в мире еще существует много бедных стран, в которых жизнь населения напрямую зависти от ежегодных урожаев, то засуха до сих пор считается самым опасным атмосферным явлением.Ливневые дожди могут приводить к наводнениям, обрушениям плотин, выходу рек из берегов. Все это разрушает постройки людей, наносится вред сельско-хозяйственным угодьям.При урагане сила ветра может превышать 100 м/с. При такой скорости воздух разрушает жилые постройки, линии связи. С помощью искусственных спутников Земли человечество может следить за образовавшимися ураганами, определять их маршрут перемещения и, следовательно, предупреждать население об опасности. Ураганы чаще зарождаются в Тихом и Атлантическом океанах на 10-20° широтах и затем перемещаются в сторону материков.В Азии и островах Тихого океана ураганы называют тайфунами.Грозы опасны возникающими при них молниями. Молнии представляют собой сильные электрические разряды между облаками ил между облаком и землей. Обычно на земле молнии бьют в какую-нибудь возвышенность. Поэтому во время гроз нельзя стоять на возвышенностях, под деревьями и другими возвышающимися объектами.Гололед образуется после оттепелей зимой и представляет собой корку льда на поверхности. На дорогах он приводит к заносам автомобилей, могут происходить обрывания линий электропередач.