Как будет глагол buy в Past Continuous?

Английский язык
Как будет глагол buy в Past Continuous?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Was или were(смотря какое местоимение впереди) + buying.
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