Составьте О СЕБЕ (обо мне, ну что нить) 4 предложения в которых есть деепричастный и причастный оборот
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Составьте О СЕБЕ (обо мне, ну что нить) 4 предложения в которых есть деепричастный и причастный оборот
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я увидела кота, лакающего молоко из миски. Я слушала музыку, доносящуюся из радиоприемника.
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