Составьте О СЕБЕ (обо мне, ну что нить) 4 предложения в которых есть деепричастный и причастный оборот

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Составьте О СЕБЕ (обо мне, ну что нить) 4 предложения в которых есть деепричастный и причастный оборот

Автор: Гость