Бросают два игральных кубика. если сумма очков 11 -выиграл 1-й, если сумма очков 12-вы??грал 2-й.справедлива ли это игра?

Математика
Бросают два игральных кубика. если сумма очков 11 -выиграл 1-й, если сумма очков 12-вы??грал 2-й.справедлива ли это игра?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это справедливая игра. У каждого из игроков одинаковые шансы. У первого может выпасть на кубиках, чтобы он выиграл, 5и 6. У другого тоже один вариант, чтобы выиграть:6и6. Так что это справедливая игра
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